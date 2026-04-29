تقرير: مودريك يستأنف على قرار إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات

رفع ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي، معركته ضد قرار الاتحاد الإنجليزي إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وأوضحت بي بي سي سبورت أن المحكمة تلقت استئنافا من مودريك يوم 25 فبراير الماضي ضد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض مودريك للإيقاف 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات والمواد المحظورة.

ولم يلعب اللاعب الأوكراني، صاحب الـ 25 عامًا، منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى مودريك في يونيو 2025، لكنه لم يكشف عما إذا كان اللاعب قد صدر بحقه حظر كامل أم أنه لا يزال يقضي عقوبة إيقاف مؤقتة.

وذكرت بي بي سي أن مودريك تناول دواء ميلدونيوم الخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي يمكن أن يزيد من سعة الجهاز التنفسي والقدرة على التحمل، أثناء وجوده مع المنتخب الوطني الأوكراني في أكتوبر 2024.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في يناير 2023 مقابل 70 مليون يورو.

وبعد إيجابية عينة مودريك، أصدر اللاعب بيانا، جاء كالتالي:

تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة.

كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أبدا أي مواد محظورة عن قصد أو خرقت القواعد.

أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك.

أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلا بأنني سأعود إلى الملعب قريبا.

ويتولى تمثيل مودريك مكتب مورجان سبورتس للاستشارات القانونية، وهو المكتب الذي عمل مع بول بوجبا خلال قضية تعاطيه المنشطات أثناء لعبه مع يوفنتوس.

ورفض نادي تشيلسي التعليق في انتظار استكمال الإجراءات.