كرة يد - الأهلي يحسم تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 17:58

كتب : محمد سمير

عمر سامي - فريق الأهلي كرة يد

حسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس.

وتغلب الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 32-22 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك ضد الأولمبي لمواجهته في النهائي المقرر له غدا الخميس.

كرة يد - الأهلي بطلا لكأس السيدات للمرة الرابعة على التوالي كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي

وكان هليوبوليس قد تقدم في بداية الشوط الأول ووسع الفارق إلى 4 أهداف قبل أن يعود الأهلي في النهاية.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 13-12.

بينما تفوق الأهلي بشكل كامل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفارق 10 أهداف بنتيجة 32-22.

وحسم الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري هذا الموسم.

ويُختتم الموسم المحلي مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

بينما يخوض الأهلي بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي مطلع يونيو المقبل.

الأهلي كرة يد كأس مصر
كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه كرة يد - الأهلي بطلا لكأس السيدات للمرة الرابعة على التوالي خبر في الجول - جاهزية عبد الرحمن حميد لكأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد
التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. بداية اللقاء 16 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم 17 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي 53 دقيقة | كرة سلة
القسم الثاني (ب) – هبوط بني عبيد وبايونيرز للدرجة الثالثة ساعة | القسم الثاني
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
