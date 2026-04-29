كرة يد - الأهلي يحسم تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس

حسم فريق رجال الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس.

وتغلب الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 32-22 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك ضد الأولمبي لمواجهته في النهائي المقرر له غدا الخميس.

وكان هليوبوليس قد تقدم في بداية الشوط الأول ووسع الفارق إلى 4 أهداف قبل أن يعود الأهلي في النهاية.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 13-12.

بينما تفوق الأهلي بشكل كامل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفارق 10 أهداف بنتيجة 32-22.

وحسم الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري هذا الموسم.

ويُختتم الموسم المحلي مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

بينما يخوض الأهلي بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي مطلع يونيو المقبل.