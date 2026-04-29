موندو ديبورتيفو: فيكتور مونيوز مصاب وقد يغيب عن كأس العالم

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تعرض فيكتور مونيوز لإصابة قد تبعده عن المشاركة في كأس العالم 2026.

اللاعب أصيب في عضلات السابق وقد يغيب لعدة أسابيع وفقا لموندو ديبورتيفو.

ولم يحدد أوساسونا حتى الآن مدة غياب مونيوز عن الملاعب ولكن هذا النوع من الإصابات يحتاج لفترة ما بين ثلاثة أسابيع أو شهر للتعافي.

اللاعب من المرجح أن يتعافى قبل كأس العالم ولكنه قد يخرج من حسابات المدرب دي لا فوينتي الذي سيختار الأجهز خلال الفترة الأخيرة من الموسم.

وانتقل مونيوز إلى أوساسونا في بداية الموسم قادما من ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد بند يسمح له بأحقية إعادة اللاعب.

وشارك مونيوز في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 آخرين.

اللاعب انضم لمنتخب إسبانيا خلال المعسكر الأخير بشهر مارس الماضي وشارك في مباراتي صربيا ومصر الوديتين وسجل أول أهدافه بقميص المنتخب خلال المشاركة الأولى ضد صربيا.