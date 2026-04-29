زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

بات لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر مهددا بالغياب عن منافسات كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأجرى لوكا زيدان عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة قوية في الفك مع نادي غرناطة الإسباني.

وينتظر نجل الأسطورة زين الدين زيدان تحديد مدة غايبه وتحديد موقفه من المشاركة مع منتخب الجزائر في كأس العالم.

وتعرض الحارس للإصابة خلال مشاركته مع غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد اصطدام عنيف مع أحد لاعبي ألميريا.

وأدى الاصطدام إلى خروجه من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4-2، بعدما تم نقله بسبب ارتجاج في المخ.

ويعد زيدان الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر، بينما يعاني بديلاه أنطوني ماندريا وميليم مستيل من إصابات أيضا.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب.

