كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 15:53

كتب : FilGoal

شدد ميلوس كيركيز لاعب ليفربول على أنه يحاول تعلم الكثير من الأشياء خلال الموسم الحالي الذي يقضيه برفقة محمد صلاح.

وانضم كيركيز لليفربول في بداية الموسم الحالي قادما من بورنموث.

وقال كيركيز عبر ESPN: "عندما انضم صلاح لليفربول كنت أعيش بالنمسا، وكان سني صغيرا جدا، في هذا الوقت بدأت في مشاهدة ليفربول كثيرا، والآن أنا هنا، هو يقول دائما إنه ينسجم بشكل جيد مع اللاعبين من البلقان".

أخبار متعلقة:
كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل روبرتسون: سأساعد كيركيز قدر استطاعتي كيركيز: أتمنى الوصول لمستوى روبرتسون يوما ما.. وهذه أحلامي مع ليفربول

وواصل "أنا وصلاح وسوبوسلاي قريبين جدا، لقد رحب بي كثيرا مثل كل اللاعبين الآخرين ولكنه وضعني تحت جناحه وساعدني بعدة طرق، مجرد الخروج معه وفعل الأشياء معا أمر يجلعني شاكرا، لدينا شهر سويا فقط وبالطبع سأفتقده كثيرا".

وأكمل "صلاح يملك خبرة كبيرة ولكن ما يضعه بمسافة بعيدة عن أي شخص آخر هي احترافيته، هو لا يصدق ولا أعتقد أنني رأيت أي لاعب آخر مثله، يفعل كل شيء بالجيم ويأكل الطعام الصحي ويركز على فعل كل شيء بالطريقة الصحيحة بالملعب، هذا لا يصدق وهذا ما أحاول تعلمه منه هذا العام".

وتابع "سألت صلاح إذا كان قد نشر صورة من قبل صورة لخزينة إنجازاته التي بالمنزل ليراها الجميع وقال لي لا، ولذلك أخبرته إنني سأصورها وأنشرها لاحقا، وبعدها كنا نتواجد بلندن وقررت نشرها هي جميلة جدا".

وأتم "من الصعب علي أن أجمع كل الجوائز الفردية التي حصل عليها صلاح لأنني ظهير، لقد سجل الكثير من الأهداف، ولكن عندما ترى جميع الجوائز الجماعية التي فاز بها مع الفريق بالطبع تنظر كلاعب شاب وتفكر في أنك تريد أن تدرب بشكل أقوي لتفوز بتلك الأشياء مع الفريق".

وأعلن صلاح رحيله بنهاية الموسم الحالي عن ليفربول.

نرشح لكم
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم "أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس تقرير: مودريك يستأنف على قرار إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات سكاي: ماينو يتفق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد
أخر الأخبار
التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. بداية اللقاء 20 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم 21 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي 57 دقيقة | كرة سلة
القسم الثاني (ب) – هبوط بني عبيد وبايونيرز للدرجة الثالثة ساعة | القسم الثاني
