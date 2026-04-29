كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع

شدد ميلوس كيركيز لاعب ليفربول على أنه يحاول تعلم الكثير من الأشياء خلال الموسم الحالي الذي يقضيه برفقة محمد صلاح.

وانضم كيركيز لليفربول في بداية الموسم الحالي قادما من بورنموث.

وقال كيركيز عبر ESPN: "عندما انضم صلاح لليفربول كنت أعيش بالنمسا، وكان سني صغيرا جدا، في هذا الوقت بدأت في مشاهدة ليفربول كثيرا، والآن أنا هنا، هو يقول دائما إنه ينسجم بشكل جيد مع اللاعبين من البلقان".

وواصل "أنا وصلاح وسوبوسلاي قريبين جدا، لقد رحب بي كثيرا مثل كل اللاعبين الآخرين ولكنه وضعني تحت جناحه وساعدني بعدة طرق، مجرد الخروج معه وفعل الأشياء معا أمر يجلعني شاكرا، لدينا شهر سويا فقط وبالطبع سأفتقده كثيرا".

وأكمل "صلاح يملك خبرة كبيرة ولكن ما يضعه بمسافة بعيدة عن أي شخص آخر هي احترافيته، هو لا يصدق ولا أعتقد أنني رأيت أي لاعب آخر مثله، يفعل كل شيء بالجيم ويأكل الطعام الصحي ويركز على فعل كل شيء بالطريقة الصحيحة بالملعب، هذا لا يصدق وهذا ما أحاول تعلمه منه هذا العام".

وتابع "سألت صلاح إذا كان قد نشر صورة من قبل صورة لخزينة إنجازاته التي بالمنزل ليراها الجميع وقال لي لا، ولذلك أخبرته إنني سأصورها وأنشرها لاحقا، وبعدها كنا نتواجد بلندن وقررت نشرها هي جميلة جدا".

وأتم "من الصعب علي أن أجمع كل الجوائز الفردية التي حصل عليها صلاح لأنني ظهير، لقد سجل الكثير من الأهداف، ولكن عندما ترى جميع الجوائز الجماعية التي فاز بها مع الفريق بالطبع تنظر كلاعب شاب وتفكر في أنك تريد أن تدرب بشكل أقوي لتفوز بتلك الأشياء مع الفريق".

وأعلن صلاح رحيله بنهاية الموسم الحالي عن ليفربول.