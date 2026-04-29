وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

تيبوهو موكوينا - صنداونز

تحدث جلين بينكين وكيل أعمال تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز عن إمكانية انتقال الدولي الجنوب إفريقي لصفوف الأهلي.

وارتبط موكوينا بالانتقالا للأهلي في أكثر من مرة بعد ظهوره اللافت مع صنداونز.

وقال جلين بينكين وكيل أعمال تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز عبر صحيفة Daily Dispatch الجنوب إفريقية: "في كل فترة انتقالات تقريبا هناك تكهنات تربط موكوينا بالانتقال إلى الأهلي ولكن اللاعب عقده ممتد مع صنداونز حتى 2029، وفي هذه الحالة على النادي المصري التواصل معهم إذا كانوا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب".

محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن في الجول يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر قبل قمة الأهلي نفاد تذاكر مباراة الزمالك ضد الأهلي خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك

وأضاف "موكوينا يركز حاليا على بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي ثم كأس العالم، بعد نهاية هذه المرحلة المهمة يمكننا الجلوس وتقييم الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبله".

ويمتد تعاقد موكوينا مع صنداونز حتى صيف 2029.

ويستعد موكوينا لقيادة صنداونز أمام الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صنداونز غلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في كل مباراة.

فيما حجز الجيش الملكي مقعده في النهائي بالفوز على مواطنه نهضة بركان 2-1 في مجموع المباراتين.

تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد تقرير: بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد يعطل تحرك برشلونة لضم مونيوز خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز سكاي: برشلونة يسعى لضم موهبة كلوب بروج
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 26 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 2 ساعة | منتخب مصر
خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا 3 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
