وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا

تحدث جلين بينكين وكيل أعمال تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز عن إمكانية انتقال الدولي الجنوب إفريقي لصفوف الأهلي.

وارتبط موكوينا بالانتقالا للأهلي في أكثر من مرة بعد ظهوره اللافت مع صنداونز.

وقال جلين بينكين وكيل أعمال تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز عبر صحيفة Daily Dispatch الجنوب إفريقية: "في كل فترة انتقالات تقريبا هناك تكهنات تربط موكوينا بالانتقال إلى الأهلي ولكن اللاعب عقده ممتد مع صنداونز حتى 2029، وفي هذه الحالة على النادي المصري التواصل معهم إذا كانوا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب".

وأضاف "موكوينا يركز حاليا على بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي ثم كأس العالم، بعد نهاية هذه المرحلة المهمة يمكننا الجلوس وتقييم الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبله".

ويمتد تعاقد موكوينا مع صنداونز حتى صيف 2029.

ويستعد موكوينا لقيادة صنداونز أمام الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صنداونز غلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في كل مباراة.

فيما حجز الجيش الملكي مقعده في النهائي بالفوز على مواطنه نهضة بركان 2-1 في مجموع المباراتين.