قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 14:54

كتب : FilGoal

أعلن دييجو سيميوني قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد أرسنال.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أرسنال على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة غياب بابلو باريوس بسبب الإصابة، بينما تم تجهيز خوليان ألفاريز ليتواجد بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا: سترون فريقا يريد الهيمنة ضد أتلتيكو.. ويجب أن نسدد أكثر مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: خوان موسو - يان أوبلاك - لوكاس إسكيفيل

الدفاع: ماتيو روجيري - ماركوس لورينتي - كليمون لونجليه - مولينا - دافيد هانكو - مارك بوبيل - روبن لو نورماند - خافيير بونار - جوليو دياز.

الوسط: رودريجو ميندوزا - جوني كاردوزو - كوكي - أليكس باينا - تياجو ألمادا - أوبيد فارجاس

الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - خوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني - أديمولا لوكمان

ويلتقي الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

نرشح لكم
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا كومباني: ما فعله أوليسي كان مبهرا.. وطلب للجماهير في مباراة الإياب مؤتمر أرتيتا: سترون فريقا يريد الهيمنة ضد أتلتيكو.. ويجب أن نسدد أكثر مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة
أخر الأخبار
الإسماعيلي: نطالب بإلغاء الهبوط والنادي بتاريخه وجماهيره يستحق فرصة ثانية 5 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: لا أفكر في الرحيل.. وهدفي قيادة بنفيكا لـ أبطال أوروبا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مودريك يستأنف على قرار إيقافه بسبب المنشطات 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية لـ كأس العالم 2026 37 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: مفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة راشفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة سلة - الأهلي (60)-(56) فلايرز.. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يحسم تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبوليس ساعة | كرة يد
سكاي: ماينو يتفق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
