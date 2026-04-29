قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال

أعلن دييجو سيميوني قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد أرسنال.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع أرسنال على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة غياب بابلو باريوس بسبب الإصابة، بينما تم تجهيز خوليان ألفاريز ليتواجد بشكل طبيعي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: خوان موسو - يان أوبلاك - لوكاس إسكيفيل

الدفاع: ماتيو روجيري - ماركوس لورينتي - كليمون لونجليه - مولينا - دافيد هانكو - مارك بوبيل - روبن لو نورماند - خافيير بونار - جوليو دياز.

الوسط: رودريجو ميندوزا - جوني كاردوزو - كوكي - أليكس باينا - تياجو ألمادا - أوبيد فارجاس

الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - خوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني - أديمولا لوكمان

ويلتقي الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وأرسنال.