خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك

بات أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي مهددا بالغياب عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري (مرحلة تحديد البطل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يعاني من آلام في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات تأهيلية وفحوصات مستمرة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك.

وانتقل زيزو إلى الأهلي بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

ولعب زيزو 26 مباراة مع الأهلي وسجل 4 أهداف وصنع 8 بجميع المسابقات.

وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباريات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل خلال الجولة الماضية ضد إنبي بدون أهداف، بينما خسر الأهلي من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقفطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.