خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 13:54

كتب : FilGoal

إصابة أحمد زيزو - الأهلي

بات أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي مهددا بالغياب عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري (مرحلة تحديد البطل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يعاني من آلام في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات تأهيلية وفحوصات مستمرة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك.

إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية

وانتقل زيزو إلى الأهلي بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

ولعب زيزو 26 مباراة مع الأهلي وسجل 4 أهداف وصنع 8 بجميع المسابقات.

وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباريات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل خلال الجولة الماضية ضد إنبي بدون أهداف، بينما خسر الأهلي من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقفطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 5 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا 49 دقيقة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 2 ساعة | منتخب مصر
خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا 2 ساعة | الدوري المصري
