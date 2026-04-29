محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي كواليس رحيل رامي ربيعة بنهاية الموسم المنصرم.

وانتقل ربيعة للعين الإماراتي بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وقال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي عبر أون سبورت: "رامي ربيعة قدم الكثير للنادي الأهلي وكان عنصرا مؤثرا، وأعترف أنه كان يرغب في تجديد تعاقده، لكنه طلب التقدير المادي والموافقة على طلباته المالية، خاصة مع حصول لاعبين آخرين على ما يريدون".

وأضاف "رامي ربيعة كان محقا، ولكن الفارق أيضا كان مبالغا فيه. في العادة، عندما يتحدث لاعب عن التجديد يطلب زيادة نحو 20%، وليس 100 أو 150%".

وأتم تصريحاته "في النهاية رامي ربيعة اختار الانتقال لنادي العين الإماراتي، ويتقاضى راتبا مجزيا ويقدم مستويات جيدة".

وبات رامي ربيعة قريبا من التتويج بلقب الموسم الحالي من الدوري الإماراتي رفقة نادي العين.

كما يستعد لخوض نهائي كأس رئيس الرابطة الإماراتية ضد نادي الوحدة يوم الجمعة 1 مايو.