كومباني: ما فعله أوليسي كان مبهرا.. وطلب للجماهير في مباراة الإياب

تقدّم فينسينت كومباني بطلبٍ لجماهير فريقه بأن يحضر فقط كل مشجع قادر على مساندته ضد باريس سان جيرمان في الإياب.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل أربعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

كومباني شاهد المباراة من المدرجات بسبب إيقافه لتراكم البطاقات بعدما حصل على بطاقة صفراء ضد ريال مدريد.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يكن هذا الموقع الذي أردته لمشاهدة المباراة منه، أخبرت لويس إنريكي أنني لا أفهم لماذا يحب مشاهدة المباريات من هنا".

وأكمل: "أحببت عقلية الفريق ضد باريس، لقد كانت مباراة للناس الذين يحبون كرة القدم". وتابع: "في الطبيعي، عندما تستقبل 5 أهداف في نصف النهائي تخرج من البطولة، ولكننا سجلنا 4 وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.

عندما كانت النتيجة 5-2 كان الأمر صعبًا، ولكن حاليًا هي عمليًا فقط تُعتبر 1-0، نعلم أن علينا تحقيق الفوز وسنقدم كل شيء حتى لو كان علينا الموت في الملعب".

وكشف: "أعتقد أن ركلة الجزاء المحتسبة لباريس مشكوك بها، مما رأيته فإن الكرة لامست جسد ديفيز أولًا قبل يده".

وأضاف: "مباراة الإياب؟ باريس سان جيرمان لن يقبل ببساطة تقديم مباراة مختلفة، ونحن أيضًا، ولكن أتمنى فقط أن تكون النتيجة مختلفة".

وأردف: "طلبي الوحيد هو إذا اشترى أي مشجع تذكرة وشعر أنه ليس بخير يوم المباراة، من فضلك ابقَ في المنزل وقدّم التذكرة لشخص آخر جاهز يمكنه المساهمة في هذا الحصن، والذي هو أليانز أرينا. نريد الفوز بالمباراة ونحتاج دعم 75 ألف مشجع في الملعب".

وأتم: "هذا هو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اللاعبون الكبار يعلو مستواهم حسب الحدث. ما فعله أوليسي كان رائعًا ومبهرًا، ولكننا بحاجة لتحقيق هدفنا وهو الوصول للنهائي".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا بعد أسبوع، في مباراة سيكون بايرن ميونيخ مطالبًا خلالها بتحقيق الفوز بهدف على الأقل من أجل التعادل، أو هدفين للوصول إلى النهائي.