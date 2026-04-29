مؤتمر أرتيتا: سترون فريقا يريد الهيمنة ضد أتلتيكو.. ويجب أن نسدد أكثر

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه سيكون هو المهيمن على المباراة ضد أتلتيكو مدريد.

ويستعد أرسنال لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هافيرتز لن يشارك ضد أتلتيكو مدريد، بينما إيزي جاهز للمباراة".

وواصل "بعد فوز كبير لنا على نيوكاسل، يمكنك الشعور بالطاقة والثقة التي ندخل بها تلك المباراة، من الشرف لنا التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال مرتين على التوالي، هذه فرصة يجب أن نمسك بها بقوة، سنرى فريقيا يريد الهيمنة والفوز وأن يكون هو المقرر للمباراة".

واستمر "نتوقع مباراة صعبة ضد فريق يملك خبرة كبيرة في تلك البطولة ويستحق التواجد هنا، ندرك صعوبة المباراة ولكننا أظهرنا ما نقدر عليه في كل ملعب بأوروبا، ويجب علينا اللعب بثقة".

وتابع "هذه المرحلة التي نرغب في التواجد بها وقد استحققناها من خلال عمل مذهل وشغف وجودة خلال الأشهر التسعة الماضية، والآن حات الوقت لإرسال رسالة وإظهار مدى جودتنا، الفرصة أمامنا وعلينا اغتنامها".

وأكمل "لدي رسائل إيجابية للاعبين، بالطبع نتعلم من مباراة الدور الأول ضد أتلتيكو ولكن هذه مباراة مختلفة تماما، خاصة وأننا سنلعب في ملعبهم، نعرف ما فعلوه وما يستطيعون فعله، ونحن نملك بعض الخبرة في مثل تلك المباريات حاليا ونعرف ما علينا فعله".

وشدد "أرضية ملعب أتلتيكو؟ نتأقلم مع أي ظرف، تخيل كم المباريات التي لعبناها بآخر 9 أشهر، خلالهم لعبنا في عدة سيناريوهات وظروف مختلفة وضد منافسين مختلفين، ولذلك سنتأقلم مع ظروف تلك المباراة بأفضل طريقة ممكنة لنكون أنفسنا ونفوز بالمباراة".

وأردف "منذ وقت قصير، عانى هذا الفريق من عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة 7 سنوات، ولذلك ما فعلناه خلال فترة قصيرة أمر استثنائي وندرك مدى صعوته، نعرف كم عملنا لذلك ونستمتع به".

وأضاف "يجب أن نتحسن أمام المرمى ونسدد، ولدينا خير مثال في مباراة نيوكاسل عندما سددنا، يجب أن نتطور في كل شيء ولكن بنفس الوقت، التواجد هنا أمر استثنائي، نحن ضمن أفضل 4 فرق في أوروبا".

وأتم "لقد حضرنا لنفوز بتلك المباراة، لا يوجد شك بذلك، يجب أن نكون أنفسنا ونرى ما سنقدمه والمستوى الذي يمكننا إظهاره".

وسيلعب الفائز في النهائي ضد الفائز من مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.