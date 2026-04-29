حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري

يرى حامد عبد الله لاعب إنبي أن الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وتعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وقال حامد عبد الله لاعب إنبي عبر إم بي سي مصر: "نخوض كل مباراة بالحماس والروح نفسيهما بغض النظر عن المنافس، لكن اللعب أمام الأهلي والزمالك في وجود الجمهور يخلق دوافع مختلفة. جمهور الأهلي أصعب نوعا ما من الزمالك، وإن كان كلاهما رائعا".

وأضاف "أفضل الاحتراف الخارجي على الانتقال المحلي، ودائما أبحث عن فرصة للعب بشكل أكبر بعيدا عن الجانب المادي، لكن تركيزي حاليا مع إنبي، وأترك هذه الأمور لوكيل أعمالي".

وأتم تصريحاته "الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري وفقا للوضع الحالي. تريزيجيه بالنسبة لي أفضل لاعب في مصر ومثلي الأعلى محليا".

وحسبما علم FiGoal.com فإن نادي إنبي مدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود حتى 2030.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.