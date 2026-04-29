الأمتع في تاريخ أبطال أوروبا؟ باريس يتفوق في ذهاب نصف النهائي على بايرن بمباراة الـ 9 أهداف

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 00:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

ربما نكون قد شاهدنا المباراة الأمتع في تاريخ دوري أبطال أوروبا للتو، لم لا وقد شهدت المباراة تسجيل 9 أهداف بشكل إجمالي من جانب الفريقين.

باريس سان جيرمان حقق فوزا مثيرا على بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل أربعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة أصبحت هي أكثر مباراة نصف نهائي تشهد تسجيل أهداف بتاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما شهدت تسجيل 9 أهداف.

سجل خماسية بايرن كل من كفيتشا كفارتسخيليا وعثمان ديمبيلي بهدفين لكل منهما، وجواو نيفيز.

بينما سجل لبايرن كل من هاري كين وميكيل أوليسي ودايوت أوباميكانو ولويس دياز.

التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان بثلاثي هجومي ناري قاده عثمان ديمبيلي وكفيتشا كفارستخيليا، بينما لعب ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا في تشكيل بايرن ميونيخ الأساسي.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل سريع من كلا الفريقين وبرهنت على ما سيحدث من بدايتها.

وبالدقيقة 15 حصل لويس دياز على ركلة جزاء لبايرن ميونيخ بعد عرقلة من ويليام باتشو.

وسجل هاري كين الهدف الأول من ركلة جزاء بنجاح.

وأنقذ ماركينيوس فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى بالدقيقة 19 بعد انفراد من ميكيل أوليسي.

وبالدقيقة 23 أهدر عثمان ديمبيلي انفرادا بالمرمى بغرابة بعد أن سدد الكرة بجوار المرمى.

وبعد دقيقة واحدة تعادل كفارتسخيليا لباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر كلا الفريقين فرصتين محققتين للتسجيل بالدقيقتين 31و32.

وبعد دقيقة واحدة تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني عن طريق جواو نيفيز برأسية مستغلا ركنية نفذها كفارتسخيليا.

وتعادل بايرن من جديد عن طريق أوليسي بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ألفونسو ديفيز.

وتقدم ديمبيلي لتسديد ركلة الجزاء وسددها بنجاح على يسار مانويل نوير ليسجل الهدف الثالث.

في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا من ناحية الأهداف، وأضاف كفارستخيليا الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

وبعد 3 دقائق سجل ديمبيلي الهدف الخامس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عجز نوير عن الحراك باتجاهها.

وقلص أوباميكانو الفارق لبايرن ميونيخ بالدقيقة 64.

وبالدقيقة 68 سجل لويس دياز الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يمر من ماركينيوس ويسدد بقوة في الشباك.

في البداية لم يحتسب الحكم لوجود حالة تسلل قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي أظهرت صحة موقف لويس دياز.

وكاد البديل مايولو أن يسجل بالدقيقة 86 بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
