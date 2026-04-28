أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته

أجرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مكالمة هاتفية مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

وجاء الاتصال للاطمئنان على مستجدات الحالة الصحية وتطورات برنامج صلاح العلاجي.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وأعرب أبو ريدة خلال حديثه مع صلاح عن دعمه الكامل وثقته الكبيرة في تجاوز هذه العقبة والعودة للملاعب في أسرق وقت ممكن.

وشدد أبو ريدة على وجود جالة من التفاؤل داخل أروقة المنتخب مع توافر التحركات الإدارية لضمان توفير كافة سبل الراحة والهود لصلاع، باعتباره ركيزة أساسية في طموحات المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي بكأس العالم.

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com أن الإصابة ستبعد صلاح لمدة 4 أسابيع عن الملاعب.

وقد لا يظهر صلاح بقميص ليفربول مرة أخرى بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا والبرازيل وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة بكأس العالم مع كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.