كرة يد - الأهلي بطلا لكأس السيدات للمرة الرابعة على التوالي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة يد

توج فريق الأهلي لكرة اليد سيدات بلقب كأس مصر للمرة الرابعة تواليا.

وضمن الأهلي التتويج بلقب الكأس عقب الفوز على الشمس.

وفاز الأهلي على الشمس 32-21 ليتوج بلقب كأس مصر للسيدات.

الأهلي حقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسابعة والثلاثين في تاريخ النادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيدات النادي الأهلي على الشمس 12-8.

لكن سيدات الأهلي نجحن في توسيع الفارق بالشوط الثاني وفاز بنتيجة 32-21.

ويقود محمد عادل مهمة تدريب فريق السيدات بالنادي الأهلي لكرة اليد.

أخر الأخبار
التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. بداية اللقاء 16 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم 17 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أول حكم أسود في التاريخ".. الاتحاد الإنجليزي يعلن طاقم حكام نهائي الكأس 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف موقف أشرف حكيمي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي 53 دقيقة | كرة سلة
القسم الثاني (ب) – هبوط بني عبيد وبايونيرز للدرجة الثالثة ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528137/كرة-يد-الأهلي-بطلا-لكأس-السيدات-للمرة-الرابعة-على-التوالي