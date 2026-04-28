التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن

أعلن كل من لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وفينسينت كومباني مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان بثلاثي هجومي ناري مكون من كفيتشا كفاريتسخيليا وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ماتفي سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينوس - ويليام باتشو - نونو مينديز.

الوسط: وارين زائير إيمري - جواو نيفيس - فيتينيا.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - كفيتشا كفارتسخيليا.

بينما يلعب جمال موسيالا في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايو أوباميكانو - جوناثان تاه - ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - ألكسندر بافلوفيتش.

الهجوم: ميكيل أوليس - هاري كين - لويس دياز.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وأرسنال.