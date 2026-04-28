التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

أعلن كل من لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وفينسينت كومباني مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان بثلاثي هجومي ناري مكون من كفيتشا كفاريتسخيليا وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

قائمة بايرن ميونيخ - القوة الضاربة تدعم الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان استغل تعثر لانس.. باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه ويبتعد أكثر بالصدارة إنريكي: أدير دقائق اللاعبين لكأس العالم؟ لا يهمني إلا باريس سان جيرمان تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية ضد باريس سان جيرمان

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ماتفي سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينوس - ويليام باتشو - نونو مينديز.

الوسط: وارين زائير إيمري - جواو نيفيس - فيتينيا.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - كفيتشا كفارتسخيليا.

بينما يلعب جمال موسيالا في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايو أوباميكانو - جوناثان تاه - ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - ألكسندر بافلوفيتش.

الهجوم: ميكيل أوليس - هاري كين - لويس دياز.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وأرسنال.

هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة الأمتع في تاريخ أبطال أوروبا؟ باريس يتفوق في ذهاب نصف النهائي على بايرن بمباراة الـ 9 أهداف انتهت أبطال أوروبا - باريس (5)-(4) بايرن ميونيخ مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا
هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر 5 ساعة | الدوري المصري
الأمتع في تاريخ أبطال أوروبا؟ باريس يتفوق في ذهاب نصف النهائي على بايرن بمباراة الـ 9 أهداف 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم 6 ساعة | أمريكا
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
