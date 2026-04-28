بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي ضد بتروجت - الدوري

حقق نادي الإسماعيلي فوزا ثمينا على بتروجت في الوقت القاتل من مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري (مجموعة تحديد الهبوط).

وسجل أنور صقر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

الإسماعيلي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14 (الأخير) وبفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز العاشر (أول الفرق الناجية من الهبوط).

فيما توقف رصيد نادي بتروجت عند النقطة 34 في المركز الخامس.

وتتكون مجموعة تحديد الهبوط من 14 فريق، تهبط منهم 4 فرق أصحاب المراكز (11 و12و13 و14) لدوري المحترفين.

الإسماعيلي حقق فوزه الأول في مسابقة الدوري منذ 178 يوما، إذ حققه آخر فوز على حساب كهرباء الإسماعيلية 2-1 في يوم 1 نوفمبر 2025.

وصف المباراة

أرسل بركات حجاج لاعب بتروجت كرة عرضية طويلة من منتصف الملعب نحو منطقة الجزاء ولكن تصدى الحارس عبد الله جمال قبل أن تكون خطرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 28 تسديدة قوية رائعة من بدر موسى لاعب بتروجت من خارج منطقة الجزاء نحو المرمى ولكن تصطدم في العارضة ومن ثم أخرجها الحارس الى ركنية.

وحرمت العارضة نادي بتروجت من التسجيل مجددا بعد تسديدة قوية من أحمد بحبح لاعب بتروجت.

وأهدر أنور صقر لاعب الإسماعيلي فرصة محققة بعد انفراد تام بالمرمى.

وعاد صقر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الانتصار الثمين بتسديدة يسارية سكنت الشباك.

