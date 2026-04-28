مسار بطلا لدوري السيدات للمرة الثالثة على التوالي

توج نادي مسار بلقب دوري السيدات لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

وضمن نادي مسار التتويج بلقب الدوري بعد الفوز العريض على حساب نادي اتحاد بسيون.

وفاز مسار على اتحاد بسيون 12-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ورفع الفوز رصيد مسار إلى 83 نقطة ليضمن التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة تواليا.

وفي الجولة ذاتها فاز الأهلي على وادي دجلة بهدف دون رد.

فيما فاز زد على الزمالك بهدفين دون رد، وتعادل بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-2.