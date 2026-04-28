خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 17:55

كتب : عمرو نبيل

مصطفى فوزي

أتم نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، أول صفقاته للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي نجح في ضم مصطفى فوزي مهاجم نادي المصرية للاتصالات بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد إنبي مع مصطفى فوزي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي تعاقده.

وتألق فوزي في قيادة فريقه لإقصاء الأهلي من دور الـ 32 من كأس مصر في مفاجأة مدوية.

المهاجم صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في الأهلي وخرج تجربة إعارة في التشيك بقميص فيكتوريا تشتكوف.

وفي 2023 انتقل لزد ومنه أعير للداخلية، وانضم في يناير 2025 لصفوف المصرية للاتصالات.

وسجل فوزي 3 أهداف من قبل في موسم 2022-23 مع الداخلية في الدوري المصري.

