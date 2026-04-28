رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع كوبي ماينو لتجديد عقده.

وشهد عام 2026 عودة قوية لماينو مع الفريق، خاصة بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر، حيث لم يكن يعتمد عليه بشكل كبير، قبل أن يحصل على ثقة المدرب الحالي مايكل كاريك.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع كوبي ماينو لتجديد عقده حتى 2031 مع زيادة في راتبه السنوي.

وذكر رومانو أن ماينو قد يوقع عل العقد خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا لصحيفة ذا صن في وقت سابق، فإن من المتوقع أن يحصل ماينو على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي ليصل إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني، في ظل تطور مستواه وأهميته داخل الفريق.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ينتهي في صيف 2027.

وشارك ماينو في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري وصنع هدفا ولم يسجل.