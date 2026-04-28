رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 16:33

كتب : FilGoal

كوبي ماينو

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع كوبي ماينو لتجديد عقده.

وشهد عام 2026 عودة قوية لماينو مع الفريق، خاصة بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر، حيث لم يكن يعتمد عليه بشكل كبير، قبل أن يحصل على ثقة المدرب الحالي مايكل كاريك.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع كوبي ماينو لتجديد عقده حتى 2031 مع زيادة في راتبه السنوي.

تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو رومانو: يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد فليتشر يوضح موقف ماينو من المشاركة مع مانشستر يونايتد

وذكر رومانو أن ماينو قد يوقع عل العقد خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا لصحيفة ذا صن في وقت سابق، فإن من المتوقع أن يحصل ماينو على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي ليصل إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني، في ظل تطور مستواه وأهميته داخل الفريق.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ينتهي في صيف 2027.

وشارك ماينو في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري وصنع هدفا ولم يسجل.

ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل برونو اقترب من الرقم القياسي.. مانشستر يونايتد يؤمن المركز الثالث بالفوز على برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد
خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد 10 دقيقة | ميركاتو
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة عودة غيلاس قناوي 18 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد يعطل تحرك برشلونة لضم مونيوز 51 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
