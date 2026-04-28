ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو

دخل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي.

وأعلن تشيلسي في وقت سابق إقالة ليام روسينيور مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة ستاندرد، فإن سيسك فابريجاس مدبر كومو يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي بجانب ماركو سيلفا وأندوني إيراولا وتشابي ألونسو.

وتحدث ميروان سوارسو رئيس كومو عن الأمر لصحيفة city A.M: "إذا كان ذلك سيسعده فهذا قراره".

وأتم "تريد أن يبقى موظفوك معك لأطول فترة ممكنة، لكن في نهاية المطاف نحن لا نملكه، لديه الحرية في الذهاب إلى تشيلسي إذا أراد".

وقال فابريجاس في وقت سابق للصحفيين: "سيكون من الغباء التفكير في تدريب تشيلسي الآن، تركيزي منصب على المباراة المقبلة، أعتقد أنني سأواصل مشواري مع كومو".

وأنهى "أحاول قيادة كومو للعب في المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه، لم أر أو أسمع أي تصريحات من رئيس النادي سوى أنه أخبرني بأنه يقدرني كثيرا".

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وهو المركز الذي لا يجعله يشترك في أي بطولة أوروبية.