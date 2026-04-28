موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة

يفتح مارك كوكوريا لاعب تشيلسي الباب أمام إمكانية الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أصبح وضع اللاعب غير مثالي مع تشيلسي خاصة بعد رحيل ماريسكا بجانب عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تفكير كوكوريا في إمكانية الانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل.

ويمتد عقد كوكوريا مع تشيلسي حتى 2028، مع وجود بند يسمح بالتمديد، لكن اللاعب قد يدرس الرحيل حال وصول عرض مناسب.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي حدد قيمة بيع اللاعب بحوالي 50 مليون يورو، وهو رقم قد يكون مقبولا بالنسبة لبرشلونة حال قرر تدعيم مركز الظهير.

ويعيش اللاعب وضعا غير مستقر مع تشيلسي، خاصة بعد رحيل إنزو ماريسكا، إلى جانب تراجع فرص الفريق في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كوكوريا في تصريحات قبل مواجهة منتخب مصر الودية بشأن إمكانية الانضمام إلى برشلونة: "سيكون من الصعب رفض برشلونة، وسأفكر في الأمر مع عائلته إذا وصل عرض رسمي".

ويعد كوكوريا من خريجي أكاديمية برشلونة، ما يجعل فكرة العودة تمثل دافعا إضافيا له.

وفي المقابل، يدرس برشلونة تدعيم مركز الظهير، رغم وجود أولويات أخرى، إلى جانب موقفه من تفعيل بند شراء جواو كانسيلو.

كما يعتمد الفريق حاليا على أليخاندرو بالدي، مع استخدام هانز فليك لبعض الحلول البديلة في الخط الخلفي.