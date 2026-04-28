موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

يفتح مارك كوكوريا لاعب تشيلسي الباب أمام إمكانية الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أصبح وضع اللاعب غير مثالي مع تشيلسي خاصة بعد رحيل ماريسكا بجانب عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تفكير كوكوريا في إمكانية الانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل.

موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي

ويمتد عقد كوكوريا مع تشيلسي حتى 2028، مع وجود بند يسمح بالتمديد، لكن اللاعب قد يدرس الرحيل حال وصول عرض مناسب.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي حدد قيمة بيع اللاعب بحوالي 50 مليون يورو، وهو رقم قد يكون مقبولا بالنسبة لبرشلونة حال قرر تدعيم مركز الظهير.

ويعيش اللاعب وضعا غير مستقر مع تشيلسي، خاصة بعد رحيل إنزو ماريسكا، إلى جانب تراجع فرص الفريق في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كوكوريا في تصريحات قبل مواجهة منتخب مصر الودية بشأن إمكانية الانضمام إلى برشلونة: "سيكون من الصعب رفض برشلونة، وسأفكر في الأمر مع عائلته إذا وصل عرض رسمي".

ويعد كوكوريا من خريجي أكاديمية برشلونة، ما يجعل فكرة العودة تمثل دافعا إضافيا له.

وفي المقابل، يدرس برشلونة تدعيم مركز الظهير، رغم وجود أولويات أخرى، إلى جانب موقفه من تفعيل بند شراء جواو كانسيلو.

كما يعتمد الفريق حاليا على أليخاندرو بالدي، مع استخدام هانز فليك لبعض الحلول البديلة في الخط الخلفي.

فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 30 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
