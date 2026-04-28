ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

يعاني كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من تكرار الإصابات خلال فترته مع الفريق، في ظاهرة لافتة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا مما أصابه بالإحباط.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان لسبعة مواسم، تعرض خلالها لـ 14 إصابة فقط، وجميعها كانت طفيفة، كما غاب 42 يوما فقط خلال آخر 3 مواسم قبل انتقاله.

وكشفت صحيفة ماركا عن تزايد إحباط مبابي بسبب كثرة إصاباته مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن مبابي لا يستطيع تفسير الأمر حتى الآن بعد تعرضه لإصابة جديدة.

ورغم عودته سريعا في بعض الأحيان، إلا أن الإصابة ظلت تلاحقه، ما أدى إلى غيابه عن عدة مباريات، من بينها مواجهات مهمة، واستمرت الأزمة لنحو 3 أشهر.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، تعرض اللاعب لـ13 مشكلة بدنية في موسمين فقط، بواقع 4 في الموسم الماضي و9 خلال الموسم الحالي.

وتعرض مبابي لعدة إصابات خفيفة في الكاحل بين أكتوبر ونوفمبر، أثرت على مشاركاته مع منتخب فرنسا.

ثم بدأت معاناته الأكبر مع إصابة الركبة، التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو في ديسمبر، وتسببت في سلسلة غيابات متكررة.

وغاب مبابي عن 10 مباريات بسبب تلك الإصابة، وسط جدل بشأن التشخيص، وسفره إلى باريس لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وعاد اللاعب مؤخرا قبل أن يتعرض لإصابة عضلية جديدة، ليواصل الغياب عن الفريق، وهو ما زاد من حالة القلق لديه بسبب تكرار الإصابات.

ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
