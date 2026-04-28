ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي

يقترب أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه.

ويهتم كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب، مع وجود متابعة أيضا من أرسنال.

وكشفت شبكة ذا أثليتك عن دراسة نيوكاسل بيع اللاعب في حال وصول عرض مناسب، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق وتحقيق استفادة مالية من بيع بعض النجوم.

ويرى مسؤولو النادي أن بيع جوردون قد يساهم في تمويل صفقات جديدة، خاصة مع الاتجاه لتجديد عناصر التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن النادي لا يعتبر نفسه مجبرا على البيع، لكن أي عرض بقيمة كبيرة قد يدفعه للموافقة، خاصة أنه ضم اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني قادما من إيفرتون في 2023.

من جانبه، لم يطلب جوردون الرحيل حتى الآن، كما لم يعبر عن رغبته في مغادرة الفريق، رغم ارتباط مستقبله بإمكانية تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم تبدأ مفاوضات رسمية حتى الآن بين الأندية، لكن بايرن ميونيخ وضع اللاعب ضمن أبرز خياراته لتدعيم مركز الجناح في الصيف.

ويأتي ذلك رغم تألق جوردون هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفا في جميع المسابقات، من بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، لكن مستواه في الدوري الإنجليزي ظل متذبذبا.