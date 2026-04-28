تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظيره الإيطالي بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا فإن يويفا يعارض بشدة تعيين مفوض للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وهو ما قد يعرض إيطاليا لعدم استضافة يورو 2032 بشكل مشترك واستبعاد الأندية الإيطالية من المسابقات الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن يويفا يعتبر أن تعيين مفوض للاتحاد الإيطالي من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية يعد تدخلا حكوميا في الرياضة.

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السابق قد قدم استقالته في وقت سابق عقب فشل أتزوري في التأهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي يوم 22 يونيو من العام الجاري.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن ماسيميليانو أليجري يعد المرشح الأول لتولي تدريب منتخب إيطاليا، حال فوز جيوفاني مالاجو برئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب التقرير، حصل مالاجو على دعم أغلبية أندية الدوري الإيطالي، ما يعزز فرصه في الفوز بالمنصب.

وفي حال توليه المسؤولية، سيكون أليجري الخيار الأول لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.