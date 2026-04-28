تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظيره الإيطالي بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا فإن يويفا يعارض بشدة تعيين مفوض للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وهو ما قد يعرض إيطاليا لعدم استضافة يورو 2032 بشكل مشترك واستبعاد الأندية الإيطالية من المسابقات الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن يويفا يعتبر أن تعيين مفوض للاتحاد الإيطالي من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية يعد تدخلا حكوميا في الرياضة.

منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا جوناثان ديفيد: يوفنتوس من أكثر الأندية مراقبة في إيطاليا.. والانتقادات أمر طبيعي

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السابق قد قدم استقالته في وقت سابق عقب فشل أتزوري في التأهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي يوم 22 يونيو من العام الجاري.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن ماسيميليانو أليجري يعد المرشح الأول لتولي تدريب منتخب إيطاليا، حال فوز جيوفاني مالاجو برئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب التقرير، حصل مالاجو على دعم أغلبية أندية الدوري الإيطالي، ما يعزز فرصه في الفوز بالمنصب.

وفي حال توليه المسؤولية، سيكون أليجري الخيار الأول لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 29 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
