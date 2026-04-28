كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 12:30

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة طائرة

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة بتأهل فريقي الأهلي وبتروجت ممثلي مصر إلى ثمن النهائي.

وتقام منافسات ثمن نهائي بطولة إفريقيا للأندية غدا الأربعاء.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات كرة طائرة - إصابة محترفة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

نيمو ستارز الأوغندي × الميناء الكيني (1)

الطاقة الرواندي × سبورت إس الأوغندي (2)

الشرطة الرواندي × الجمارك النيجيري (3)

كيبلر الرواندي × الخدمات الكيني (4)

البنك الكيني × ميناء دوالا الكاميروني (5)

بتروجت × الجيش الغاني (6)

الأهلي × كاليبي الغاني (7)

الفتح الرباطي المغربي × الجيش الرواندي (8)

بينما ربع النهائي سيكون كالآتي:

الفائز من (1) × الفائز من (2)

الفائز من (3) × الفائز من (4)

الفائز من (5) × الفائز من (6)

الفائز من (7) × الفائز من (8)

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 24 أبريل - الأهلي في BAL.. ويوفنتوس ضد ميلان كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات كرة طائرة - إصابة محترفة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة – الثالث تواليا.. الأهلي ينتصر على سبورتس الأوغندي في بطولة إفريقيا كرة طائرة - "منع ضم لاعبين أجانب".. الاتحاد يعلن تعديلات على القيد ولوائح المسابقات كرة طائرة - بتروجت يحقق انتصاره الأول في بطولة إفريقيا
