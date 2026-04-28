خبر في الجول - جاهزية عبد الرحمن حميد لكأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 12:02

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن حميد - فريق الأهلي كرة يد

بات عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر جاهزا لخوض مباريات كأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة.

وكان حميد قد تعرض لإصابة في منتصف أبريل الجاري خلال مواجهة سبورتنج في الدوري أثناء التصدي للكرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرحمن حميد خضع لفحوصات طبية جديدة أثبتت تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين

ودخل حميد معسكر الأهلي استعدادا لمواجهة هليوبوليس في نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق هليوبوليس في تمام الرابعة من عصر غد الأربعاء بينما في حال التأهل يواجه الفائز من الزمالك أمام الأولمبي مساء الخميس.

وتعرض حميد للإصابة بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة وتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد أعلن حاجة اللاعب لمدة أربعة أسابيع للتعافي من الإصابة إلا أنه بات جاهزا عقب أسبوعين فقط.

وحسم الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري هذا الموسم.

ويُختتم الموسم المحلي مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

بينما يخوض الأهلي بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي مطلع يونيو المقبل.

نرشح لكم
يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32
القسم الثاني - بورفؤاد والنصر آخر المتأهلين.. نظام دورة الترقي ومواعيد المواجهات 6 دقيقة | القسم الثاني
بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء 24 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر قبل قمة الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
مسار بطلا لدوري السيدات للمرة الثالثة على التوالي 35 دقيقة | رياضة نسائية
نفاد تذاكر مباراة الزمالك ضد الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد ساعة | ميركاتو
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة عودة غيلاس قناوي ساعة | الدوري المصري
