خبر في الجول - جاهزية عبد الرحمن حميد لكأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة

بات عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر جاهزا لخوض مباريات كأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة.

وكان حميد قد تعرض لإصابة في منتصف أبريل الجاري خلال مواجهة سبورتنج في الدوري أثناء التصدي للكرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرحمن حميد خضع لفحوصات طبية جديدة أثبتت تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ودخل حميد معسكر الأهلي استعدادا لمواجهة هليوبوليس في نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق هليوبوليس في تمام الرابعة من عصر غد الأربعاء بينما في حال التأهل يواجه الفائز من الزمالك أمام الأولمبي مساء الخميس.

وتعرض حميد للإصابة بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة وتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد أعلن حاجة اللاعب لمدة أربعة أسابيع للتعافي من الإصابة إلا أنه بات جاهزا عقب أسبوعين فقط.

وحسم الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري هذا الموسم.

ويُختتم الموسم المحلي مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

بينما يخوض الأهلي بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي مطلع يونيو المقبل.