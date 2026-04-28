ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه

أعلن نادي ميلان خضوع لوكا مودريتش لجراحة في الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها ضد يوفنتوس.

وأشار النادي في بيانه إلى أن مودريتش خضع لجراحة في عظم الوجه.

وتمنى الروسونيري الشفاء العاجل لمودريتش استعدادا لخوض كأس العالم 2026.

وأًصيب مودريتش في الوجه خلال التحام هوائي مع مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتبق 4 مباريات لميلان في الموسم الحالي حيث سيلتقي مع ساسولو وأتالانتا وجنوى وكالياري.

ويختتم ميلان الموسم يوم 24 مايو المقبل، ومن بعدها سيبدأ الكرواتي لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

صاحب الـ 40 عاما بدأ 32 مباراة أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي من أصل 34 وغاب عن مباراة واحدة فقط.

ويستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم حيث يتواحد في مجموعة تضم إنجلترا وبنما وغانا.