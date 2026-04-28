إبراهيم حسن يعلن تفاصيل ودية مصر أمام روسيا والبرازيل

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 11:05

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل وديتي الفراعنة أمام روسيا والبرازيل.

وقال إبراهيم حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "ودية روسيا ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 28 مايو على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأتم "المنتخب سيسافر يوم 30 مايو إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم، وسيخوض مباراة ودية أخيرة ضد البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية".

وكشف الاتحاد الروسي إقامة المباراة يوم 28 مايو المقبل على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المنتخب الروسي تفوق على نظيريه البولندي والتشيكي بعد التوصل لاتفاق على التفاصيل التنظيمية للمباراة الودية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وذكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل".

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

