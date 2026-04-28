ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز

أوضح هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه كان دائما يخسر عندما كان يقود روبن أموريم الفريق.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برينتفورد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر سكاي سبورتس: "عندما كان روبن أموريم يدربنا كانت المباريات 50-50، لكننا كنا نخسر دائما".

وأضاف "الآن الأمور انعكست إذ أصبحنا أفضل بكثير في منطقتي الجزاء، ندافع عن منطقتنا بشكل أفضل بكثير، صرنا أكثر حسما في منطقة جزاء الخصم".

وأتم "النتائج تتحدث عن نفسها بعد أن دربنا مايكل كاريك وتغيرت الخطة، بدأنا ببساطة في تحقيق النتائج".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 61 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة 48 في المركز التاسع.

وصنع برونو فيرنانديز هدفا جديدا ليصل للصناعة رقم 19 في الدوري هذا الموسم، ليقترب من تحطيم الرقم القياسي بأكثر من صنع أهدافا بموسم واحد من الدوري الإنجليزي والمسجل باسم تيري هينري وكيفن دي بروين ب 20 هدفا لكل منهما.