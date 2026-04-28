كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل

أشاد مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد على أداء برونو فيرنانديز لاعب الفريق، لكنه يرى أن كان بإمكانه صناعة المزيد من الأهداف بل والتسجيل بنفسه.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برينتفورد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "برونو سبب كبير في تسجيلنا كل مباراة تقريبا، ربما كان بإمكانه تقديم تمريرة حاسمة أخرى وأيضا التسجيل بنفسه".

وأضاف "النهاية دائما صعبة في دوري قوي، تحقيق هذا العدد من الانتصارات يجعلنا سعداء للغاية".

وواصل "أجريت بعض التغييرات في الشوط الثاني لأن برينتفورد دخل في أجواء المباراة وكان في وضع جيد".

وأتم "أتيحت لبرينتفورد بعض الفرص، لكنني أرى أن روح اللاعبين وجهدهم وتماسكهم كان رائعا".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 61 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة 48 في المركز التاسع.

وصنع برونو فيرنانديز هدفا جديدا ليصل للصناعة رقم 19 في الدوري هذا الموسم، ليقترب من تحطيم الرقم القياسي بأكثر من صنع أهدافا بموسم واحد من الدوري الإنجليزي والمسجل باسم تيري هينري وكيفن دي بروين ب 20 هدفا لكل منهما.