باقي 3 مباريات على نهاية الموسم من الدوري المصري، وبدأت تحدد ملامح المنافسة على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر الترتيب رغم التعادل مع إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على القب، فيما يأتي بيراميدز ثانيا في الترتيب بعد الفوز على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.

ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري؟

قبل البداية إليكم عدد النقاط والمباريات المتبقية

1) الزمالك: 50 نقطة، المباريات المتبقية: الأهلي – سموحة – سيراميكا كليوباتر

2) بيراميدز: 47 نقطة، المباريات المتبقية: إنبي – سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: 44 نقطة، المباريات المتبقية: الزمالك – إنبي – المصري

الزمالك 50 نقطة

يمتلك الزمالك الفرصة الأكبر لحصد لقب الدوري المصري وكذلك التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

يحتاج الزمالك لضمان مقعد دوري أبطال إفريقيا على الأقل لـ 4 نقاط في الـ 3 مباريات المتبقية حينها سيصبح رصيده 54 نقطة وهو رقم لن يستطيع الأهلي الوصول له حال الفوز في مبارياته الـ 3.

ومن أجل الفوز بلقب الدوري يحتاج للفوز بمباراتين من الـ 3 المتبقية حينها سيصل للنقطة 56 وفي حال تساويه مع بيراميدز في النقاط فإن المواجهات المباشرة ستكون حاسمة للأبيض بعد فوزه ذهابا وإيابا.

بيراميدز

يحتاج بيراميدز لأن يتعثر الزمالك في مباراتين على الأقل من أجل أن يتصدر الترتيب بشرط فوزه في المباريات المتبقية، وسيكون أقصى عدد من النقاط سيصل له بيراميدز 56 نقطة.

ومن أجل التأهل لدوري أبطال إفريقيا لا يحتاج الفريق سوى التفوق على الأهلي في النقاط بنهاية المسابقة، خاصة أنه فاز ذهابا وإيابا على الأهلي وبالتالي فإنه سيضمن الوصافة على الأقل حتى إذا تساوى في النقاط مع الأهلي.

الأهلي

من أجل فوز الأهلي بلقب الدوري أو التأهل لدوري أبطال إفريقيا، فإنه يحتاج لتعثر الزمالك -منافسه المقبل- وبيراميدز بالخسارة والتعادل في المباريات المقبلة.

أقصى عدد من النقاط سيصل له الأهلي هو 53 نقطة وبالتالي يحتاج لأن يفوز بمبارياته الـ 3 المقبلة، وأن ينتظر تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل من أجل أن يتفوق عليه في النقاط لحجز مقعد دوري الأبطال.

فيما يحتاج الأهلي لسيناريو شبه مستحيل وهو أن يتعثر الزمالك وبيراميدز آخر 3 مباريات في الدوري دون فوز، أو ألا يصل الزمالك وبيراميدز للنقطة 53، وأن ينتصر الأهلي في المقابل من أجل خطف اللقب في الجولة الأخيرة.