ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك

أوضح فيستون ماييلي لاعب بيراميدز أن الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك من أجل البقاء في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال ماييلي عبر أون سبورت: "مباراة الزمالك كانت صعبة، ولذلك كان إلزاما علينا الفوز على الأهلي للبقاء في المنافسة على بطولة الدوري".

وأضاف "يحدث لأي مهاجم في العالم أن يهبط مستواه، لكن وجدت الدعم من النادي بأكمه وزملائي في الفريق، تسجيل ثنائية في الأهلي سيساعدني في إنهاء الموسم بشكل جيد".

وأتم "لا يوجد أمامنا إلا الفوز في جميع مباريات الدوري لننهي الدوري بأفضل طريقة ممكنة".

وأصبح الأهلي أكثر فريق سجل فيستون ماييلي في شباكه خلال مسيرته في مصر بـ 4 أهداف.

وللمرة الثانية ماييلي يحرز ثنائية في الموسم الجاري بعد التسجيل في الجيش الرواندي.

واستغل ماييلي خطأ دفاع الأهلي في التشتيت وسجل كرة قوية أرضية سكنت شباك شوبير في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77 استغل ماييلي تعثر ياسر إبراهيم وارتطامه بزلاكة في منتصف الملعب وانفرد وسدد في منتصف المرمى مضاعفا تقدم الأهلي.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.

