ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

أوضح فيستون ماييلي لاعب بيراميدز أن الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك من أجل البقاء في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال ماييلي عبر أون سبورت: "مباراة الزمالك كانت صعبة، ولذلك كان إلزاما علينا الفوز على الأهلي للبقاء في المنافسة على بطولة الدوري".

وأضاف "يحدث لأي مهاجم في العالم أن يهبط مستواه، لكن وجدت الدعم من النادي بأكمه وزملائي في الفريق، تسجيل ثنائية في الأهلي سيساعدني في إنهاء الموسم بشكل جيد".

أخبار متعلقة:
ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي

وأتم "لا يوجد أمامنا إلا الفوز في جميع مباريات الدوري لننهي الدوري بأفضل طريقة ممكنة".

وأصبح الأهلي أكثر فريق سجل فيستون ماييلي في شباكه خلال مسيرته في مصر بـ 4 أهداف.

وللمرة الثانية ماييلي يحرز ثنائية في الموسم الجاري بعد التسجيل في الجيش الرواندي.

واستغل ماييلي خطأ دفاع الأهلي في التشتيت وسجل كرة قوية أرضية سكنت شباك شوبير في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77 استغل ماييلي تعثر ياسر إبراهيم وارتطامه بزلاكة في منتصف الملعب وانفرد وسدد في منتصف المرمى مضاعفا تقدم الأهلي.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز فيستون ماييلي
نرشح لكم
ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا 30 دقيقة | رياضات أخرى
كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري ساعة | الدوري المصري
في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد ساعة | آسيا
برونو اقترب من الرقم القياسي.. مانشستر يونايتد يؤمن المركز الثالث بالفوز على برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528091/ماييلي-الفوز-على-الأهلي-كان-إلزاميا-بعد-الخسارة-من-الزمالك