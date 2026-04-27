مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 23:23

كتب : حسام نور الدين

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

أوضح كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز الفارق بين الأهلي والزمالك، وشدد أن فريقه لم يكن يخسر مباراة الأبيض إذا أقيمت بحكم أجنبي.

وانفرد بيراميدز بالمركز الثاني بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "أحيي اللاعبين على الأداء والنتيجة رغم المشاكل والإصابات".

وأضاف "ما الفارق بين الأهلي والزمالك؟ الزمالك كان لديه أجواء وروح وحوافز أفضل، وهذا ما يُحدث الفارق خاصة وأن الزمالك لا يمتلك نفس جودة الأهلي، لأن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وشدد "لا أفكر فيمن سيفوز باللقب، لكن أفكر في كل مباراة على حدة".

وأتم "لو كان حكم المباراة اليوم هو من أدار لقاء الزمالك كنا سنفوز أمام الأبيض".

وسبق أن أبدى الكرواتي اعتراضه على القرارات التحكيمية عقب مباراة الزمالك وبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي. (طالع التفاصيل)

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فيستون ماييلي (2) وكريم حافظ.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.

