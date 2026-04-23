عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم

وقام يورتشيتش في المؤتمر الصحفي، بعرض لقطة هدف الزمالك، عبر هاتفه للحضور، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض للظلم.

وطالب مدرب بيراميدز باحتساب هدف الزمالك تسلل بسبب تقدم مهاجم الزمالك عن مدافع بيراميدز، بحسب رأيه

وتساءل يورتشيتش "من أقرب لخط منطقة الجزاء."

وتابع "على الحكام أن تكون قراراتهم أفضل، ولماذا يكون قرار حكم الفيديو لصالح الزمالك خلال 7 مواجهات ضدهم."

وأضاف "أهنئ الزمالك وجماهيره ومدربهم على ما يقدمونه في الدوري".

وأتم "لا يمكن لعب كرة القدم ولا الحديث عن الكرة في ظل هذا التحكيم."، قبل أن يقرر الانسحاب من المؤتمر الصحفي وعدم تلقي أية أسئلة.

وخسر بيراميدز أمام الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في الجولة الثالثة لحساب مجموعة البطولة.

سجل جوان بيزيرا هدف الأبيض الوحيد في اللقاء في الدقيقة 84.

ووسع الزمالك متصدر الترتيب الفارق أمام ملاحقيه بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني، متقدما على الأهلي بفارق الأهداف.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي في الجولة الرابعة، فيما سيلتقي بيراميدز مع الأهلي وكلا المباراتين يوم 27 أبريل الجاري.