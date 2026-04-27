مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي

أوضح يس توروب المدير الفني لـ الأهلي أن مستقبله مع الفريق ليس بيده بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-0.

وخسر الأهلي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري وتقلصت حظوظه في الفوز باللقب.

وقال الدنماركي في المؤتمر الصحفي: "أهنئ المنافس على الفوز، من الغريب أن نخسر هذه المباراة بنتيجة 3-0، طيلة 45 دقيقة لم تكن هناك أي فرصة على المرمى، ومنحنا بيراميدز فرصة التسجيل من خطأين بعد الدقيقة 70".

وأضاف "رد فعلنا كان جيدا بعد الهدف الأول، وشاهدت الهدف أكثر من 10 مرات ولا أجد بها تسلل، لكنها كرة القدم".

وأكمل "بيراميدز يمتلك مهاجما سجل هدفين من فرصتين، ومثلما قلت سابقا فإننا نصنع الفرص لكن لا نسجل منها".

وردا على هل آن الأوان للتقدم بالاستقالة، أجاب قائلا: "أعتذر بشدة للجماهير على الخسارة، أعلم هدفهم من الحضور، وأعلم معاناة الجماهير حين لا يفوز الفريق ولكن أنا لا استسلم وقرار الرحيل ليس بيدي".

وأردف "بعد الخسارة ليس هذا الوقت المناسب لقول ماذا فعلت لتطوير اللاعبين، أتفهم الإحباط بعد عدم الفوز بلقبي الدوري أو دوري الأبطال".

وكشف "أتيت إلى هناك ولدي هدف على المدي الطويل، وهو تطوير اللاعبين وبناء خطة طويلة الأمد على أكثر من سوق انتقالات وليس فترة انتقالات واحدة، والحديث عن المستقبل حاليا لن يكون مناسبا".

وتابع "خسارة اليوم ستؤثر علينا قبل مباراة القمة، كان الفوز سيمثل فرصة ذهبية لأن تكون مباراة القمة هي لقاء البطولة أمام منافسنا المباشر، نحتاج لتقييم الوضع وعلينا أن نفصل مشاعرنا قبل المباراة المقبلة".

وأتم "أخبرت اللاعبين بأن الفوز باللقب لن يحدث إلا بالفوز في مبارياتنا، سنحت لنا أكثر من فرصة وضاعت عندما كانت النتيجة سلبية، وكان من الممكن أن نسجل ونعود".

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فيستون ماييلي (2) وكريم حافظ.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.