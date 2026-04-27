الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ثنائية في الأهلي خلال المباراة التي تجمعهما.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

وأصبح الأهلي أكثر فريق سجل فيستون ماييلي في شباكه خلال مسيرته في مصر بـ 4 أهداف.

وللمرة الثانية ماييلي يحرز ثنائية في الموسم الجاري بعد التسجيل في الجيش الرواندي.

واستغل ماييلي خطأ دفاع الأهلي في التشتيت وسجل كرة قوية أرضية سكنت شباك شوبير في الدقيقة 70.

video:1

وفي الدقيقة 77 استغل ماييلي تعثر ياسر إبراهيم وارتطامه بزلاكة في منتصف الملعب وانفرد وسدد في منتصف المرمى مضاعفا تقدم الأهلي.

video:2

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.