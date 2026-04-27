انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

احتفال بينجامين سيسكو بهدف مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق87. جووووول لبرينتفورد عن طريق ماتياس ينسين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق سيسكو مستغلا تمريرة من برونو فيرنانديز ليمر من المدافع ويسجل في الشباك.

ق40. هدف غير محتسب لمانشستر عن طريق ديالو لوجود حالة تسلل.

ق36. لامينس يتألق ويمنع هيفين من التسجيل بمرماه.

ق11. جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو برأسية.

ق2. ديالو يهدر بغرابة أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من كوبي ماينو.

بداية المباراة

