منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:50

كتب : محمد جمال

أمير أبو العز - مصر للناشئين

كرر منتخب مصر للناشئين فوزه على الجزائر بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما تحضيرا لبطولة كأس إفريقيا.

وأقيمت المباراة على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان منتخب مصر للناشئين قد انتصر على الجزائر يوم الجمعة الماضي بهدف دون مقابل.

بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين.. مواجهتان لمنتخب مصر أمام الجزائر حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين

وسجل أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي في أولى مشاركاته مع المنتخب في الدقيقة الثامنة، وأضاف خالد مختار الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة تواجد محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس العالم في المغرب في 13 مايو المقبل.

نرشح لكم
في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب محمد هاني يغيب عن القمة بين الأهلي والزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر معتمد جمال: حصلنا على نقطة من إنبي للابتعاد عن بيراميدز والأهلي
ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) برينتفورد.. جووووول أول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب ساعة | الدوري المصري
محمد هاني يغيب عن القمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
