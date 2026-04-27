منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا

كرر منتخب مصر للناشئين فوزه على الجزائر بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما تحضيرا لبطولة كأس إفريقيا.

وأقيمت المباراة على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان منتخب مصر للناشئين قد انتصر على الجزائر يوم الجمعة الماضي بهدف دون مقابل.

وسجل أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي في أولى مشاركاته مع المنتخب في الدقيقة الثامنة، وأضاف خالد مختار الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة تواجد محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس العالم في المغرب في 13 مايو المقبل.