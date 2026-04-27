حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب

كشف عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي عن تعدي أحمد شريف لاعب الزمالك بالسباب على لاعبي إنبي بعد المباراة.

وتعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وقال عبد الرحمن سمير لـ FilGoal.com: "بالنسبة لي هذه أغلى شباك نظيفة أحققها في مسيرتي وذلك أمام الزمالك".

وأضاف "سعيد للحصول على جائزة رجل المباراة، هذا بفضل دعوات والدتي وهي أول من هاتفني بعد انتهاء المباراة".

وأكمل "أحمد شريف لاعب الزمالك تعدى علينا بالسباب ولم نرد عليه بعد تدخل أحمد فتحي الذي طالبنا بالهدوء وعدم الرد".

وأتم "هناك الكثير من الشائعات قبل المباراة على لاعبي إنبي بشأن مفاوضات مع الزمالك، لكنها أخبار كاذبة، أركز مع إنبي، وحلمي أن أنضم لمنتخب مصر".

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.

