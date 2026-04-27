حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:33

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن سمير - الزمالك - إنبي

كشف عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي عن تعدي أحمد شريف لاعب الزمالك بالسباب على لاعبي إنبي بعد المباراة.

وتعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وقال عبد الرحمن سمير لـ FilGoal.com: "بالنسبة لي هذه أغلى شباك نظيفة أحققها في مسيرتي وذلك أمام الزمالك".

أخبار متعلقة:
محمد هاني يغيب عن القمة بين الأهلي والزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر حمزة الجمل: هدف إنبي ليس تحديد بطل الدوري.. ونقدر الضغط الموضوع على الزمالك الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين

وأضاف "سعيد للحصول على جائزة رجل المباراة، هذا بفضل دعوات والدتي وهي أول من هاتفني بعد انتهاء المباراة".

وأكمل "أحمد شريف لاعب الزمالك تعدى علينا بالسباب ولم نرد عليه بعد تدخل أحمد فتحي الذي طالبنا بالهدوء وعدم الرد".

وأتم "هناك الكثير من الشائعات قبل المباراة على لاعبي إنبي بشأن مفاوضات مع الزمالك، لكنها أخبار كاذبة، أركز مع إنبي، وحلمي أن أنضم لمنتخب مصر".

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.

إنبي الزمالك عبد الرحمن سمير
نرشح لكم
في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي محمد هاني يغيب عن القمة بين الأهلي والزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر معتمد جمال: حصلنا على نقطة من إنبي للابتعاد عن بيراميدز والأهلي انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) الأهلي.. السماوي ثانيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 45 ثاتيه | الدوري المصري
ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) برينتفورد.. جووووول أول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
حارس إنبي لـ في الجول: أحمد شريف تعدى علينا بالسباب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528081/حارس-إنبي-لـ-في-الجول-أحمد-شريف-تعدى-علينا-بالسباب