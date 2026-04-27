محمد هاني يغيب عن القمة بين الأهلي والزمالك

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - بيراميدز

يغيب محمد هاني لاعب الأهلي عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلتقي الأهلي حاليا مع بيراميدز في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتحصل هاني على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد عرقلة عودة فاخوري لاعب بيراميدز.

ويعد ذلك الإنذار الثالث لهاني بعدما تحصل على بطاقة صفراء ضد سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية في المرحلة الأولى.

وخاض هاني 21 مباراة في الدوري المصري الموسم الحالي دون أن يسجل وصنع 5 أهداف.

صاحب الـ30 عاما خاض هذا الموسم 33 مباراة في جميع المسابقات وصنع 6 أهداف.

وتحصل أيضا في اللقاء محمد الشيبي ظهير بيراميدز الأيمن على بطاقة صفراء في الدقيقة 13 سيغيب على إثرها عن مواجهة إنبي في الجولة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

يلتقي الفريقان يوم الجمعة 1 مايو المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث المباراة.

وستنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً.

وستذاع المباراة على قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس.

وسيعلق على اللقاء 4 معلقين هم: أيمن الكاشف - مؤمن حسن - بلال علام - محمد الكواليني

