القسم الثاني بـ - تيم يصعد لمواجهة الألومونيم بدورة الترقي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:18

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الأخيرة للمجوعتين الأولى أ و ب بدوري القسم الثاني بـ المصري.

وشهدت الجولة صعود تيم إف سي لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وفي المجوعة الأولى أ هبط كل من قوص وادفو والمراغة.

وجاءت نتيجة مباريات المجموعة الأولى أ كالتالي:

المراغة 0-1 المدينة المنورة.

شباب قنا 0-1 طهطا.

الألومونيوم 1-0 مكادي.

قفط 2-1 أدفو.

سوهاج 1-2 مركز شباب سوهاج.

الأقصر 2-1 البداري

النصر للتعدين 3-1 قوص.

بينما جاءت نتائج مباريات المجموعة الأول ب كالتالي:

ملوي 2-5 ناصر الفكرية.

بني مزار 5-1 الفيوم.

المنيا 4-2 مصر للمقاصة.

كسكادا 0-0 جولدن جينت.

الإعلاميين 8-0 مركز شباب طامية.

سيلا 0-3 يتم.

وهبط أندية الفيوم وبني مزار وملوي ومركز شباب طامية للقسم الثالث.

وسيلتقي تيم مع الألومونيم في دورة الترقي من أجل حسم المقعد المؤهل لدوري المحترفين.

