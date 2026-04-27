القسم الثاني بـ - تيم يصعد لمواجهة الألومونيم بدورة الترقي
الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:18
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم مباريات الجولة الأخيرة للمجوعتين الأولى أ و ب بدوري القسم الثاني بـ المصري.
وشهدت الجولة صعود تيم إف سي لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.
وفي المجوعة الأولى أ هبط كل من قوص وادفو والمراغة.
وجاءت نتيجة مباريات المجموعة الأولى أ كالتالي:
المراغة 0-1 المدينة المنورة.
شباب قنا 0-1 طهطا.
الألومونيوم 1-0 مكادي.
قفط 2-1 أدفو.
سوهاج 1-2 مركز شباب سوهاج.
الأقصر 2-1 البداري
النصر للتعدين 3-1 قوص.
بينما جاءت نتائج مباريات المجموعة الأول ب كالتالي:
ملوي 2-5 ناصر الفكرية.
بني مزار 5-1 الفيوم.
المنيا 4-2 مصر للمقاصة.
كسكادا 0-0 جولدن جينت.
الإعلاميين 8-0 مركز شباب طامية.
سيلا 0-3 يتم.
وهبط أندية الفيوم وبني مزار وملوي ومركز شباب طامية للقسم الثالث.
وسيلتقي تيم مع الألومونيم في دورة الترقي من أجل حسم المقعد المؤهل لدوري المحترفين.