الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 20:13

كتب : إبراهيم رمضان

أعلن الزمالك تفاصيل إصابة عمر جابر لاعب الفريق أمام إنبي.

وتعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وأوضح الزمالك أن إصابة الظهير الأيمن في العضلة الضامة ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة.

وتم استبدال عمر جابر في الدقيقة 31 ودخل محمد إبراهيم بدلا منه بسبب الإصابة.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.

