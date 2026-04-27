معتمد جمال: حصلنا على نقطة من إنبي للابتعاد عن بيراميدز والأهلي

أوضح معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن فريقه حصل على نقطة واحدة ولم يخسر الـ 3 وابتعد عن منافسيه.

وتعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "لم نخسر الثلاث نقاط وحصدنا نقطة لنبتعد عن المنافسين المباشرين في مسابقة الدوري".

وأضاف "نرى من الأنسب للمشاركة في المباريات على ضوء جاهزية اللاعبين وأجرينا تغييرات من أجل تنشيط الوسط والهجوم ولم يحالفنا التوفيق".

وأكمل "سنغلق ملف مباراة إنبي من أجل التركيز على لقاء القمة المقبل أمام الأهلي، وحاولنا بذل قصارى جهدنا أمام إنبي بعد 48 ساعة من مواجهة قوية أمام بيراميدز".

وأتم "التوفيق لم يحالف ناصر منسي في لقاء إنبي مثل باقي مهاجمي الفريق والجميع يجتهد ويحاول بذل أقصى جهد في كل مباراة".

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.