حمزة الجمل: هدف إنبي ليس تحديد بطل الدوري.. ونقدر الضغط الموضوع على الزمالك

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 19:49

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة الجمل

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي أن فريقه لا يلعب لصالح منافس بعينه في صراع تحديد لقب الدوري المصري.

وفرض إنبي التعادل السلبي على الزمالك بنتيجة 0-0 في استاد القاهرة

وقال المدير الفني لـ إنبي خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا فريقا يمتلك الخبرات ولم يخسر منذ فترة، وهدفنا ليس تحديد بطل الدوري أو اللعب لصالح فريق بعينه".

وشدد "إنبي لديه أهدافه بعدما وصل للمرحلة النهائية، ولدينا أهداف أخرى لا يمكن الإعلان عنها".

وتابع "اللاعبون أدوا المطلوب بشكل جيد ونقدر الضغط على الزمالك بسبب المنافسة على لقبي الدوري والكونفدرالية".

وأكمل "الحكم أدار المباراة بشكل مميز، ولدينا قطاع ناشئين سيصدر مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب".

وأتم "خوض المباراة في الخامسة عصرا؟ الحالة الجوية كانت جيدة، ومن الوارد أن تنظر رابطة الأندية في تغيير مواعيد المسابقة".

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما تراجع إنبي للمركز السادس برصيد 36 نقطة.

الزمالك إنبي الدوري المصري حمزة الجمل
حمزة الجمل: هدف إنبي ليس تحديد بطل الدوري.. ونقدر الضغط الموضوع على الزمالك ساعة | الدوري المصري
