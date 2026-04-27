رأسية طمين تعيد الانتصارات للمصري بالفوز على سموحة

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 19:13

كتب : FilGoal

استعاد المصري ذاكرة الفوز بانتصار على سموحة بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

منذر طمين سجل هدف فوز المصري بالمباراة.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 37 في المركز الخامس وبفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع، بينما توقف سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع.

وحقق المصري فوزه الأول بالدوري بعد غياب 4 مباريات.

المصري تقدم مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية برأسية مستغلا ركنية نفذها منذر طمين.

وكاد طمين أن يسجل برأسية جديدة ولكن كرته تصدى لها الحارس أحمد ميهوب.

وحصل المصري على ركلة جزاء بالدقيقة 50 بعد لمسة يد على محمد رجب.

وتألق أحمد ميهوب في التصدي لركلة الجزاء التي سددها كريم بامبو.

وكاد طمين أن يسجل من جديد بالدقيقة 70 ولكن كرته علت المرمى.

ولم تنجح محاولات سموحة في الدقائق الأخيرة في العودة للمباراة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلتقي سموحة مع الزمالك.

