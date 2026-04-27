قبل القمة.. الزمالك يتعثر أمام إنبي للمرة الثانية تواليا

تعادل الزمالك مع منافسه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للتتويج بالدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعثر الزمالك أمام إنبي إذ خسر في مباراة الدور الأول بهدف دون رد.

وفرط الزمالك في الابتعاد بالصدارة والابتعاد عن الأهلي أو بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة المقبلة ببطولة الدوري.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 50 في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

ووصل إنبي للنقطة 36 في المركز السادس.



































































































وصف المباراة

بدأ إنبي ضاغطا على الزمالك واستحوذ على الكرة وأسفر عن ذلك إنقاذ عمر جابر لاعب الزمالك لهدف محقق في الدقيقة الرابعة.

وتصدى المهدي سليمان لتسديدة خطيرة من أقطاي عبد الله في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 17 أحرز كالوشا هدفا ولكن لم يحتسب لداعي التسلل.

وتعرض عمر جابر لإصابة عضلية في الدقيقة 28 واضطر للخروج ودخل محمد إبراهيم بدلا منه.

وأنقذ شحاتة فرصة خطيرة بعد ارتطام الكرة في وجهه في الدقيقة 33.

وبعد 3 دقائق حصل أحمد ربيع لاعب الزمالك على بطاقة صفراء عقب تدخله على حارس مرمى إنبي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سدد محمود بنتايك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وأنقذها الحارس ثم شتتها مدافع إنبي.

ودخل ناصر منسي وأحمد فتوح بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد ربيع بين الشوطين.

وفي الدقيقة 51 تصدى عبد الرحمن سمير لرأسية من الونش، وبعد دقيقة واحدة ضرب الونش رأسية أخرى لكن أنقذتها العارضة.

وفي الدقيقة 54 ضرب شيكو بانزا رأسية بعيدة عن المرمى قليلا.

وأهدر بيزيرا انفرادا بعد توغل ومراوغة ثم سدد خارج الملعب في الدقيقة 55.

وبعد دقيقة واحدة سدد عبد الله السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عبد الرحمن سمير.

وواصل عبد الرحمن سمير التألق وتصدى لتسديدة من ناصر منسي داخل الـ 18 في الدقيقة 63.

وأهدر منسي فرصة هدف محقق بعد عرضية في الدقيقة 71.

وأجرى معتمد جمال تبديلا بدخول محمد السيد بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 77.

وتصدى المهدي سليمان لتسديدة خطيرة من داخل الـ 18 في الدقيقة 78.

التبديل الأخير للزمالك بدخول عدي الدباغ بدلا من بيزيرا في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 85 دخل كهربا بدلا من علي محمود.

ولم تحدث أي فرصة خطيرة للفريقين وانتهت المباراة بدون أهداف.

