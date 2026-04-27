كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

مصر - روسيا - طارق حامد

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم مواجهة منتخب مصر وديا قبل كأس العالم 2026.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن وصول الاتحاد المصري والروسي لاتفاق على الرتوش الأخيرة لإقامة مباراة ودية في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وكشف الاتحاد الروسي إقامة المباراة يوم 28 مايو المقبل على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم كرة سلة – التجربة الأخيرة قبل الأفروباسكت.. منتخب مصر يخسر من روسيا وديا كرة سلة – منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لبطولة الأفروباسكت منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المنتخب الروسي تفوق على نظيريه البولندي والتشيكي بعد التوصل لاتفاق على التفاصيل التنظيمية للمباراة الودية.

وسيخوض منتخب روسيا 3 مباريات ودية في شهري مايو ويونيو المقبلين.

الأولى ضد مصر في 28 مايو بالقاهرة، والثانية ضد بوركينا فاسو يوم 5 يونيو في فولفوجراد وضد ترينداد واتوباجو يوم 9 يونيو المقبل في كاليننجراد.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وذكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل."

تاريخ مواجهات مصر ضد روسيا

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

"قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه إصابة صلاح - ما هي درجات الإصابة في العضلة الخلفية ومدة التعافي.. والمباريات المتبقية في موسمه بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم "شطب وتكوين منتخب 2010 والموافقة على مشروع جديد".. اتحاد الكرة يصدر 10 قرارات
رأسية طمين تعيد الانتصارات للمصري بالفوز على سموحة 7 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين 10 دقيقة | الدوري المصري
قبل القمة.. الزمالك يتعثر أمام إنبي للمرة الثانية تواليا 11 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - عودة حمدان لقيادة الوسط.. وفاخوري في الهجوم ضد الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - طاهر يقود وسط الأهلي وإمام على الدكة.. وكوكا ظهير أيسر أمام بيراميدز 32 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا ساعة | منتخب مصر
سكاي: جراحة لـ مودريتش في الوجه بعد إصابته ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنريكي: لا يوجد فريق أفضل منا.. وأستمتع بمشاهدة بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
