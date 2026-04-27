كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا
الإثنين، 27 أبريل 2026 - 17:52
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم مواجهة منتخب مصر وديا قبل كأس العالم 2026.
وسبق أن كشف FilGoal.com عن وصول الاتحاد المصري والروسي لاتفاق على الرتوش الأخيرة لإقامة مباراة ودية في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم.
وكشف الاتحاد الروسي إقامة المباراة يوم 28 مايو المقبل على استاد مصر في العاصمة الإدارية.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المنتخب الروسي تفوق على نظيريه البولندي والتشيكي بعد التوصل لاتفاق على التفاصيل التنظيمية للمباراة الودية.
View this post on Instagram
وسيخوض منتخب روسيا 3 مباريات ودية في شهري مايو ويونيو المقبلين.
الأولى ضد مصر في 28 مايو بالقاهرة، والثانية ضد بوركينا فاسو يوم 5 يونيو في فولفوجراد وضد ترينداد واتوباجو يوم 9 يونيو المقبل في كاليننجراد.
ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.
ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وذكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل."
View this post on Instagram
تاريخ مواجهات مصر ضد روسيا
وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.
وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.
وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.