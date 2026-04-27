مؤتمر إنريكي: لا يوجد فريق أفضل منا.. وأستمتع بمشاهدة بايرن ميونيخ

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه هو الأفضل في أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد فريق مرشح للفوز بشكل واضح هذا الموسم."

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، في تمام العاشرة مساء الثلاثاء.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء.

وأضاف مدرب باريس: "آرسنال قدم موسمًا رائعًا، وبايرن ميونيخ كان أكثر ثباتا ولكننا نتصدر قائمة الأفضل بالنظر إلى ما قدمناه ولا يوجد فريق أفضل منا، لقد قلتها من قبل وأكررها."

وأكمل "نحن فريقان هجوميان للغاية، وسيكون المفتاح هو كيفية الدفاع والهجوم في اللحظة المناسبة."

وتابع "علينا أن نستمتع بهذه اللحظات، لأننا لا ندري متى ستتاح لنا فرصة كهذه."

وكشف إنريكي عن جاهزية جميع لاعبيه لخوض المباراة "جميع اللاعبين جاهزون باستثناء كوينتين ندجانت، لذا سنرى ما هو أفضل تشكيل.

وأردف "كل مدرب يتمنى أن يبدأ المرحلة الحاسمة بفريقه في أفضل حالاته، وسحر دوري أبطال أوروبا يمنح اللاعبين طاقةً كبيرة. نحن نقدم أداءً ممتازاً حالياً."

كما أثنى على أداء منافسه "بايرن ميونخ من أكثر الفرق التي أستمتع بمشاهدتها لأنهم دائمًا يهاجمون، أحب جميع المدربين، وخاصةً المدربين ذوي النزعة الهجومية، وفينسنت كومباني واحدٌ منهم

وأكمل "في مباراة الغد، ستكون هناك أوقات لن نمتلك فيها الكرة، والأجواء الجماهيرية التي اعتدنا عليها، مهمة للغاية لمساعدتنا على الفوز."

وأتم "للفوز بهذه المباريات، يجب أن نلعب جيدًا على أرضنا وخارجها، وبايرن قادر على فعل الشيء نفسه."

وتجاوز بايرن ميونيخ فريق ريال مدريد في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، فيما أطاح باريس بمنافسه ليفربول برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.