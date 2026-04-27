تشكيل إنبي - أقطاي عبد الله يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على دكة البدلاء

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

أقطاي عبد الله - إنبي ضد الزمالك

يقود أقطاي عبد الله هجوم إنبي أمام الزمالك.

ويحل إنبي ضيفا على الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وشهد تشكيل حمزة الجمل تواجد علي محمود ومحمد حتحوت في الهجوم.

بينما يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد شرقية - مروان داوود.

الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - حامد عبد الله.

الهجوم: محمد حتحوت - أقطاي عبد الله - علي محمود.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة وخاض مباراة أكثر من الزمالك.

تشكيل إنبي - أقطاي عبد الله يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
